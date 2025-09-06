Hafta sonu yağmurla geliyor: Sıcaklıklar düşecek

Hafta sonu yağışlı hava ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.

Ankara’da 30-27 derece, İstanbul’da 28–29 derece, İzmir’de ise 34–35 derece arasında seyredecek.

HEM CUMARTESİ HEM PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Hafta sonunda özellikle kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak beklendiğini söyledi.

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz." dedi.

Çelik, yağışların özellikle yarın Marmara'nın doğusunda, Kütahya ile Eskişehir ve Düzce çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını belirtti.

HAFTA SONU ANKARA VE İSTANBUL YAĞMURLU

Çelik, Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek, Ankara'daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve pazartesi günleri kısa süreli de olsa yerel yağışların beklendiğini söyleyen Çelik, İstanbul'daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredeceğini ifade etti.

İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün için yağış beklenmediğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde olacağını kaydetti.

MGM 7 GÜNLÜK RAPORU PAYLAŞTI

Meteorolojinin 7 günlük tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları biraz azalarak mevsim normalleri civarına inecek. Ayrıca MGM, 8 ile sarı uyarı verdi.

Uyarı verilen iller arasında; Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova, Düzce bulunuyor.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre şehir genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.