Hafta sonu yurt genelinde sıcak havalara devam

Yurt genelinde hafta sonu boyunca hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlere dair değerlendirmelerde bulundu.

YAĞIŞ ALACAK BÖLGELER

Macit, yarın Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. Yağışların cumartesi günü doğuya kayarak Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde etkisini sürdüreceğini ifade etti. Pazar gününden itibaren ise yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde aralıklı yağış beklendiğini aktardı.

HAFTA SONU DA YÜKSEK SICAKLIKLAR SÜRECEK

Hava sıcaklıklarının ise hafta sonu dahil olmak üzere tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine dikkat çeken Macit, “Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak” dedi.

İstanbul’da yarın yerel gök gürültülü sağanakların devam edeceğini söyleyen uzman, hafta sonu yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 32-33 derece arasında değişeceğini bildirdi.

Ankara’da sıcaklıkların 33-34, İzmir’de ise 38-40 derece dolaylarında olacağı öngörülüyor.