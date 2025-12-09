Haftanın reyting sonuçlarında zirve el değiştirdi: İşte en çok izlenen dizi...

- Geçtiğimiz hafta reyting listelerinde büyük bir rekabet yaşandı.
- TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, en yüksek reytingi alarak zirveye yerleşti.
- Uzak Şehir ikinci, Eşref Rüya ise üçüncü sırada yer aldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Televizyon ekranlarında her hafta milyonları peşinden sürükleyen yapımlar arasında kıyasıya rekabet devam ediyor.
Yeni bölümleriyle gündeme damga vuran diziler, geçtiğimiz hafta reyting listelerinde büyük bir mücadeleye sahne oldu.
TİAK verilerine göre, geçtiğimiz hafta en çok dizlenen 10 diziyi ve reytinglerini derledik.
ZİRVE DEĞİŞTİ!
Her hafta reytinglerde birinciliği alan Uzak Şehir dizisi, bu hafta ikinci sıraya yerleşti.
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, geçtiğimiz hafta en yüksek reytingi alarak zirveyi kaptı.
İkinci sırada Uzak Şehir, üçüncü sırada ise Eşref Rüya yer aldı.