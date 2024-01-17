Hakkari kayak merkezi, 168 santimetre kar kalınlığı ile ilk sırada Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari, ilk sıraya yerleşti.

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AA & Ensonhaber

Yurdun yüksek kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava devam ediyor.

Birçok kayak merkezindeki kar kalınlığı, kayakseverleri ve işletmecileri memnun etti.

Yağan karın yer yer 7 metreyi bulduğu Hakkari'de ise kayak merkezinde kar kalınlığı 168 santimetreye ulaşarak diğer kayak merkezlerini geride bıraktı.

Kayak merkezlerinde son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 151, Palandöken'de 149, Kartalkaya'da 147, Ergan'da 106, Kartepe'de 51, Uludağ'da 46, Hesarek'te 33, Erciyes, Mersivan ve Keltepe'de 30, Çambaşı'nda 24, Yedikuyular'da 22, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 20, Gevaş'ta 18, Zigana'da 15, Denizli'de 13, Murat Dağı'nda 12, Ilgaz'da 15, Elmadağ'da 11, Yıldıztepe'de 10 ve Kop'ta 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, Y: Yağışlı)