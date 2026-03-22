Hakkari’de 13 köy yolu ulaşıma kapandı

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı. Sahada aktif olarak görev yapan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.
13 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Hakkari'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 köy ve 32 mezra yolu kapandı.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan yolların yeniden açılması amacıyla karla mücadele çalışması başlattı.
EKİPLER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Sahada aktif olarak görev yapan ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)