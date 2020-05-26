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    Hakkari'de, 2 TAS füzesi imha edildi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildi bildirildi.
    • AA
    • 26.05.2020 - 14:08
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    Hakkari'de, 2 TAS füzesi imha edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları başarıyla devam ederken, terör örgütünün bulunduğu bölgelerde arama tarama faaliyetleri yapılıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildiğini bildirdi.

    KULLANIMA HAZIR 2 TAS FÜZESİ İMHA EDİLDİ

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman komandolarımızın Hakkâri Dağlıca’da tespit ettiği 2 adet kullanıma hazır TAS füzesi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit-İmha Timimiz (METİ) tarafından kontrollü olarak imha edildi." denildi.

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