Hakkari'de 40 kilo 556 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Hakkari'de zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu" gerçekleştirildi.

"Çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir"

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda;



Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şehit J.Onb. Elimdar YILMAZ 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, Jandarmaların titiz çalışmaları sonucunda Yüksekova ilçesi kırsalında çuvallar içerisinde;



40.556 gr. Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.



İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir."