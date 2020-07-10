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- Hakkari'de ayakları asfalta yapışan köpek kurtarıldı
Hakkari'de ayakları asfalta yapışan köpek kurtarıldı
- İHA
- 10.07.2020 - 12:24
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü bölgesinde, aşırı sıcak sebebiyle alfalt eridi.
Yoldan geçmek isteyen sahipsiz iki yavru köpeğin biri ise asfalta yapıştı.
KARAYOLLARI EKİBİ KURTARDI
Bölgeden geçmekte olan Karayolları 114. Şube Şefliği Köprülü Bakımevi görevlileri Abdurrahman Demir, Şaban Taş ve Doğan Er, yavru köpeği görünce hemen müdahalede bulundu.
Ayakları asfalta yapışan yavru köpeği kurtaran karayolları ekipleri, her iki köpeği yanlarına alarak bakımevine götürdü.
Hakkari'de ayakları asfalta yapışan köpek kurtarıldı ViDEO
TEMİZLEYİP, KARNINI DOYURDULAR
İki saat boyunca köpeğin ayağına yapışan zifti önce neft ile temizleyen ekipler, daha sonra sabunlu suyla yıkadı. Rahatlığı dikkatlerden kaçmayan yavru köpeğin tavrı ekipleri sevindirdi. Köpeklerin karnını duyuran bakımevi görevlilerinin köpekleri sahiplendiği öğrenildi.
Hayvanseverlikleri dikkatlerden kaçmayan karayolları ekiplerinin bu davranışı da takdirle karşılandı.