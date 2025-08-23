Hakkari'de Bir Anadolu Şenliği başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği", Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Hakkari Valisi Ali Çelik ve protokol üyelerinin katılımıyla Hakkari’de başladı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, şenlikte Hakkari Şehir Stadyumu’nda kurulan Çocuk Köyü etkinlik alanını ziyaret etti.

Ardından şehir girişindeki seyir terasına geçen Alpaslan, yaptığı açıklamada Hakkari’nin turizm potansiyeline dikkat çekti.

"BU PROGRAM, HEM BÖLGEMİZ HEM DE ÜLKEMİZİN TANITIMI İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Alpaslan, "Bir Anadolu Şenliği’ programını Hakkari’den başlatmış bulunuyoruz. İki hafta boyunca Hakkari ve Yüksekova’nın yanı sıra Şırnak, Tunceli ve Bingöl’de de etkinlikler düzenlenecek. Sinemadan konsere, tiyatrodan operaya ve baleye kadar birçok kültür-sanat faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu program, hem bölgemizin hem de ülkemizin tanıtımı için çok değerli" dedi.

"HAKKARİ DAĞLARIN, KARDEŞLİĞİN VE HUZURUN ŞEHRİDİR"

Hakkari Valisi Ali Çelik ise açılışta yaptığı konuşmada, "Hakkari’nin turizm potansiyelinin fark edilmesi ve böyle bir şenliğe ev sahipliği yapması bizim için çok kıymetli. Daha önce iki alan turizm bölgesi ilan edildi ve özellikle kış turizmine yönelik çalışmalar başlatıldı. Şimdi de ‘Bir Anadolu Şenliği’ ile Hakkari’miz kültür ve sanatla buluşuyor. Hakkari, dağların, kardeşliğin ve huzurun şehridir. Herkesi Hakkari’ye davet ediyoruz" diye konuştu.

ÇEŞİTLİ KONSERLER, MÜZİKSEVERLERİ BEKLİYOR

Bakan Yardımcısı Alpaslan, program kapsamında Sofi Ömer’in halay gösterisini izledi ve Tarihi Meydan Medresesi’nde düzenlenen gastronomi etkinliğine de katıldı.

Şenlik kapsamında eski Belediye Alanı’nda Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum konser verecek. Yüksekova Stadyumu’nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi konser verecek. Ayrıca Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi özel performanslarıyla müzikseverlerle buluşacak.