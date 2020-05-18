Hakkari'de, çatışmada yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de, çatışmada yaralanan asker şehit oldu

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Yedi gün önce PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi.

Çatışma sonucu ağır yaralanan Çakır, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çakır'ın bu sabah şehit olduğu öğrenilirken, askeri yetkililer ise şehidin Adana'nın Aladağ ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi verdi.

Şehit Er Halil Çakır'ın cenazesinin, yarın Aladağ'da toprağa verileceği öğrenildi.