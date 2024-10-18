Hakkari'de evrakta sahtecilik operasyonu: 16 gözaltı

İHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe nüfus müdürlüğünde evrakta sahtecilik yapıldığı iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, operasyon için düğmeye basıldı.
Ekipler tarafından İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılan detaylı aramada, evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alınarak adliyeye getirildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 16 kişi, sabah saatlerinde adliyeye getirilerek savcılık tarafından ifadeleri alındı.
İfadeleri alınan 16 şahıs sulh ceza mahkemesine sevk edilirken savcılık, 5 kişi hakkında tutuklama talebinde bulundu.
Mahkeme evrakta sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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