Hakkari'de kar kalınlığı 6 metreyi buldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler kardan kapanan yolları gece gündüz demeden açma çalışmalarına devam ediyor.

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İHA

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Hakkari'de Yüksekova ilçe merkezine 45 kilometre İran sınırında bulunan Esendere beldesinin yüksek rakımlı dağlarında yer alan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığı 6 metreyi buldu

Yaklaşık 6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Öte yandan ekipler ilçe merkezinde yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)