Hakkari'de kaya çatlağına sıkışan tilkiyi işçiler kurtardı

Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki bir çinko maden sahasında görevli işçiler, mağara girişinde kafası kayadaki çatlağa sıkışmış bir tilki fark etti. Durumu hemen değerlendiren işçiler, hayvana zarar vermemek için dikkatli bir şekilde çatlağı genişletti.

1 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Yaklaşık bir saat süren özenli müdahalenin ardından tilki sağ salim çıkarıldı. Aç ve susuz kaldığı anlaşılan bitkin hayvana su ve yiyecek verildi. Uzun süredir sıkışmış olduğu düşünülen tilkinin, kurtarılmasına rağmen maden sahası çevresinden uzaklaşmadığı gözlemlendi.