Hakkari'de korkutan yangın: Bin 100 balya ot kül oldu

İHA

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünde Hamdi Yalçın'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİN 100 BALYA OT YANDI

Hızla büyüyen yangında ahırda bulunan yaklaşık bin 100 balya ot ve 150 torba saman kül oldu. Yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

BÜYÜK ÇAPTA HASAR YAŞANDI

Ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ahırda büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.