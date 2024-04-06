Hakkari'de lastiği patlayan kamyonet kaza yaptı: 2 yaralı
İHA

Hakkari'de gece yarısı Zap Vadisindeki şehir çöplüğü mevkiinde, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, seyir halinde iken lastiğin patlaması sonucu takla attı.

Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Meydana gelen trafik kazasında kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)