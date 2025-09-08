Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Öveç köyü Kayalar mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

YANGINA ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

Ekipler, köylülerin de yardımıyla yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar da bölgeye giderek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için 21 hanede gerekli önlemlerin alındığı, 25 jandarma personelinin karbonmonoksit zehirlenmesine karşı tedbir amaçlı görevlendirildiği belirtildi.

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öveç köyünde akşam saatlerinde meşelik alanda orman yangınının başladığını belirtti.

Yangının ilgili tüm birimlerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum."