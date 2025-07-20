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Hakkari'de yaylada kalp krizi geçiren çoban hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Geverok Yaylası'nda koyun otlatırken kalp krizi geçiren bir çoban hayatını kaybetti.

İHA İHA
20.07.2025 23:57

Hakkari'de Şemdinli ilçesinde sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan 65 yaşındaki Yahya Onat, aniden rahatsızlandı.

Onat'ın fenalaştığını gören diğer çobanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaylada yaptı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Onat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Onat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Onat'ın cenazesi, ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.

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