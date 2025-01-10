Hakkari'de Yeniköprü Tüneli'nin yapımı tamamlandı

AA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2019'da yapımına başlanan 3 bin 965 metrelik Yeniköprü Tüneli'nde Karayolları ekipleri, işaretleme ve bariyer kurma çalışması yürüttü.

Tünelin yapımına, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması, trafiğin güvenle akışının sağlanması amacıyla başlanmıştı.

3 bin 965 metrelik Yeniköprü Tüneli'nde çalışmaların tamamlanmasıyla tünel hizmete alındı.

ARAÇLAR GEÇİŞ YAPTI

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, tünelden geçerek incelemelerde bulundu, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'dan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

"BURAYI ÇİFT TARAFLI TRAFİĞE AÇIYORUZ"

Tünelin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik, şu sözleri sarf etti:

Daha önce yaşanan sıkıntıları, zorlukları hepimiz yaşayarak tecrübe ettik. Heyelanlı bölge artık tünelin dışında kalıyor. Tünel ile güvenli, daha hızlı bir ulaşım aksı sağlanacak. Yaklaşık 4 kilometrelik çift taraflı tünelimiz hizmet vermeye başladı. Resmi açılışını inşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın katılımıyla yaparız. Öncellikle burayı çift taraflı trafiğe açıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin tünelin giriş-çıkışındaki düzenlemelere uymaları gerekiyor. Dolayısıyla tünele yaklaşırken hız limitine, trafik işaretlerine uymaları büyük önem arz ediyor. Dikkatli olmamızda fayda var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

"HEYELAN, ÇIĞ VE KAYA DÜŞMESİ TEHLİKESİ OLAN BİR BÖLGE"

Gökyurt Köyü Muhtarı Melik Bilici de tünelin açılmasından memnuniyet duyduklarını anlatarak, şu ifadelerde bulundu: