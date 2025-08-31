Hal ve marketlerde yeni dönem: Uymayan milyonlarca lira ceza ödeyecek!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dikkat çeken bir açıklama ile gündeme geldi. Bakan Bolat, sebze ve meyve fiyatlarında aracılık maliyetlerini azaltarak, vatandaşın ürüne daha az maliyetle erişimini sağlamak için toptancı hallerine ilişkin kuralları yeniden düzenleyen taslakla ilgili çalışmanın sürdüğünü belirtti.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni Hal Yasası taslağıyla üreticiye destek artarken, marketlere de doğrudan alım zorunluluğu geleceği belirtildi.

Söz konusu tasarıya göre, üretici birliklerine toptancı hallerde ücretsiz alan verilecek, zincir marketler ise sattıkları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden temin edecek.

CEZALAR ARTIYOR

Sebze ve meyve ticaretinde düzeni bozacak her hareket için ağır cezalar geliyor. Yeni tasarıya göre, hallerde fiyat artıran ya da stokçuluk yapanlara 1 milyon lira ceza kesilecek. Ürünleri taze satmak yerine bozup çöpe dökenler de unutulmadı; bu tür israfa 200 bin lira para cezası uygulanacak.

En dikkat çekici madde ise zincir marketlerle ilgili… Artık marketler, raflarına koydukları sebze ve meyvenin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden almak zorunda olacak. Bu şartı ihlal edenlere kesilecek ceza ise adeta rekor seviyede: Tam 50 milyon lira!