Hala plan yapmayanlar yaşadı: AJet’ten Sevgililer Günü’ne özel dev indirim

- AJet, Sevgililer Günü’ne özel kampanyasıyla yurt dışı uçuşlarında yüzde 50 indirim sunuyor.
- İndirimli biletler bugün satışa çıktı ve kampanya yarın gece sona erecek.
- Biletler, 16 Şubat-18 Mart arası uçuşlar için geçerli olup, sadece AJet'in web sitesi ve mobil uygulamasından alınabilir.
AJet, Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı yeni kampanyayla çiftlere yurt dışı seyahatlerinde önemli avantajlar sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yolcular sevdikleriyle birlikte yeni destinasyonları keşfetme fırsatı yakalayacak.
Kampanya çerçevesinde, birlikte seyahat etmek isteyen yolcular ikinci bilette yüzde 50’ye varan indirim avantajından yararlanabilecek.
İndirimli biletler, bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu. Kampanya, yarın gece saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süre içinde bilet alan yolcular, avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
SEYAHAT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 16 Şubat ile 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uçuşlarda kullanılabilecek.
Rusya hatları kampanya dışında tutulurken, diğer tüm yurt dışı destinasyonlar indirim kapsamına alındı.
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini yalnızca AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.