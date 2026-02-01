Hangi illerde kenevir üretilecek? Kenevir izni verilen iller 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı, lif, tohum ve sap üretiminin yanı sıra tıbbi, sağlık ve uyuşturucu etkisi olmayan kişisel bakım ürünlerine yönelik kenevir yetiştiriciliğini düzenledi.

Ekimden hasada kadar tüm üretim sürecini kapsayan usul ve esasları yeniden düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı.

Bu kapsamda, şartları sağlayan kenevir üretimi için bazı iller seçildi.

Hangi illere izin çıktığı ise merak konusu oldu.

İşte, kenevir üretimine izin verilen illerin listesi...

HANGİ İLLERDE KENEVİR ÜRETİLECEK 2026

Buna göre lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak ile bu illerin ilçelerinde yapılabilecek.

Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğüne bağlı Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında, organize tarım bölgelerinde ya da Sağlık Bakanlığından üretim yeri izni almış, kapalı ve iklimlendirme özelliğine sahip, yüksek güvenlik önlemleri bulunan tesislerin yer aldığı il idari sınırları içinde gerçekleştirilebilecek.

Kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, açık ya da kapalı alanlarda olmak üzere lif, sap ve tohum üretimine izin verilen illerle tıbbi ve sağlık ürünlerinin yetiştirildiği yerlerde yapılabilecek.

Yetiştiricilik izni, lif, tohum ve sap üretimi için her yıl 1 Ocak-1 Nisan döneminde yetiştiricilik yapılacak yerin en büyük mülki idare amirliğinden alınabilecek.

Tıbbi, sağlık ile kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi için başvurular ise aynı tarihlerde TMO'ya gerçekleştirilecek.