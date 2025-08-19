Hasadı başladı: 81 ile gönderiliyor, kilosu 100 TL’den satılıyor

Türkiye’nin en verimli topraklarından biri olan Hatay, yaz sezonuyla birlikte ürün çeşitliliğini artırıyor.

Depremin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışan kentte tarım, bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı ve umut olmaya devam ediyor.

Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi’nde yaşayan Satmaz ailesi, 40 dönümlük tarlalarında dedelerinden kalma ata tohumlarıyla maydanoz tohumu üretimini sürdürüyor.

Üreticiler, bu yıl verim ve kalite açısından memnun olduklarını ifade ediyor.

Hasadı yapılan maydanoz tohumları, tarladan kilo başına 100 TL’den alıcı buluyor. Türkiye maydanoz tohumu ihtiyacının yüzde 75’i Arsuz bölgesinde karşılanıyor.

DEDEDEN KALAN ATA TOHUMU TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA ULAŞIYOR

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yıllardır devam eden maydanoz tohumu üretimi, dededen kalma ata tohumlarıyla sürdürülüyor.

27 yaşındaki üretici Muhlis Satmaz, “Bu iş bize dedelerimizden kaldı. Tohumumuz tamamen ata tohumu, dışarıdan hiçbir şekilde oynanmamış. Öncelikle yeşillik olarak Türkiye genelinde satışını yapıyoruz. Ülke genelindeki tohum ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'i Hatay'ın Arsuz ilçesinden karşılanıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte maydanoz tohuma kalkıyor. Bu dönemde biçimini yapıp, arkamızda gördüğünüz eleme makineleriyle temizleyerek piyasaya sunuyoruz” dedi.

Satmaz, “Geçen sene dönüm başına 50 kilo aldığımız tarladan bu sene 50-100 kilo arası ürün elde ediyoruz. Şu an piyasaya sunduğumuz fiyat kilo başına 100 TL” diye konuştu.

Üreticiler, bakımı ve sulamasını kendi yöntemleriyle gerçekleştirdikleri tohumları özenle ayrıştırıyor.

"DOĞU İLLERİNE KADAR ULAŞTIRIYORUZ"

Satmaz “Üç büyük mahallede toplam 3-4 bin dönüm, Arsuz'un tüm mahallelerinde ise 5-6 bin dönüm maydanoz üretimi var. Bakımını, sulamasını kendimiz yapıyoruz. Hava şartları zaman zaman olumsuz olsa da bu yıl geçen seneye göre verim daha yüksek. Geçen sene dönüm başına 50 kilo aldığımız tarladan bu sene 50-100 kilo arası ürün elde ediyoruz. Şu an piyasaya sunduğumuz fiyat kilo başına 100 TL. Köyümüzde bu ürünün ticaretini yapan bir abimiz var, o da Türkiye'nin dört bir yanına satışını sağlıyor. Ankara, Eskişehir, Mersin ve doğu illerine kadar ulaştırıyoruz. Hasat döneminde sabah saat 6'da başlıyoruz, gece 1-2'ye kadar çalışıyoruz. 40 dönümlük arazimizden yaklaşık 100 kilo civarında tohum elde etmeyi hedefliyoruz. Ayrıştırma işlemini ise özenle yapıyoruz. İçinde yabancı ot kalmaması için tohumu üç kez elekten geçiriyoruz. Böylece müşterimiz sadece temiz maydanoz tohumu alıyor” ifadelerini kullandı.