Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere 4 yıl 2 ay ceza

İstanbul Pendik'te hamile bir kadına aracının içindeyken saldıran baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşlere 4 yıl 2 ay ceza verildi.

Pendik'te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel, "Hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay, "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldılar.

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