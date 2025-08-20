Hastanelerde yeni dönem: QR kod uygulaması başladı! 81 ilde uygulanacak

Hastanelerde temizlik artık vatandaşın elinde! Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarını hız kesmeden sürdürüyor ve bu kez hijyen konusunda çığır açacak bir uygulamayı devreye alıyor.

Türkiye’nin farklı illerinde pilot olarak denenen “QR Kod Temizlik Uygulaması”, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerin ardından artık ülke genelinde hayata geçiriliyor.

Yeni sistem sayesinde sağlık tesislerinin en çok kullanılan ortak alanları olan tuvaletler ve asansörler, anlık olarak kontrol altında tutulabilecek.

QR KODU OKUTMAK YETİYOR

Hastanelerde belirli alanlara yerleştirilen QR kodları cep telefonlarıyla okutan vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve sağlık personeli, karşılarına çıkan ekranda temizlik durumunu üç farklı seçenekle değerlendirebilecek: “Temiz”, “Kısmen Temiz” veya “Kirli”.

Yapılan her değerlendirme, ilgili temizlik personeline ve yöneticilere anında SMS olarak iletilecek. Böylece olası bir aksaklık anında fark edilip hızlıca müdahale edilecek.

Yetkililer, bu uygulamanın hem temizlik süreçlerini daha şeffaf ve etkin hale getireceğini hem de vatandaşların hastane hizmetlerine olan güvenini artıracağını vurguluyor.

Hijyenin en kritik unsurlardan biri olduğu sağlık tesislerinde, artık vatandaşın da söz hakkı var. QR kod sistemiyle birlikte, “temiz bir hastane” sadece bir görev değil, herkesin katkı sunduğu ortak bir sorumluluk haline geliyor.