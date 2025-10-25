Hatay'da 19 yaşındaki sürücü kazada hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'da akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya kara yolu üzerinde, Sofular Kavşağı yakınlarında Mehmet Reşit Solmuş yönetimindeki 31 ADT 232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

GENÇ SÜRÜCÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hasar alan otomobilin sürücüsü Solmuş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araç içinden çıkardığı Solmuş, sağlık ekipleri tarafından Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.