TOKİ Kırşehir kura çekimi CANLI İZLE: 4 Ocak 2026 Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı

- TOKİ'nin Kırşehir'de gerçekleştireceği 1.633 sosyal konut için kura çekimi, 4 Şubat 2026'da noter huzurunda yapılacak.
- Çekiliş, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 11.00'de başlayacak ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
- Asil ve yedek listeler kısa sürede resmî platformlarda yayınlanacak ve başvuru sahipleri sonuçları internet üzerinden sorgulayabilecek.
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura çekilişleri devam ediyor.
Kırşehir’de yapılacak 1.633 konutun hak sahipleri, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü yapılacak kura çekiminin saatini, canlı yayın bilgilerini ve noter huzurunda belirlenecek asil-yedek isim listelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor.
İşte TOKİ Kırşehir kura çekilişine ilişkin tüm detaylar…
TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ KAÇTA?
Hak sahibi olmak için başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla beklediği 1.633 konutluk kura çekimi, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde noter huzurunda yapılacak kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KIRŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Noter huzurunda yapılan çekilişler sonrası oluşturulan asil ve yedek hak sahipleri listeleri, kısa süre içinde resmi platformlar üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak kura sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecek.