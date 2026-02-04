TOKİ Kırşehir kura çekimi CANLI İZLE: 4 Ocak 2026 Kırşehir TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı TOKİ’nin Kırşehir’de hayata geçireceği 1.633 sosyal konut için merakla beklenen kura süreci başlıyor. Peki, TOKİ Kırşehir kura çekimi saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri ve kura sonuç sorgulama…