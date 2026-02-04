Abone ol: Google News

Şırnak'ta 13 yıl hüküm giyen firari yakalandı

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucu kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şırnak'ta güvenlik güçleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.

FİRARİ YAKALANDI

Ekipler tarafından yapılan denetimler sırasında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak, kamu düzeni ve toplum sağlığını tehdit eden suç odaklarına karşı kararlılığın süreceğini ifade etti.

