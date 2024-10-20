Hatay'da 9 araca 89 bin TL ceza uygulandı

İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin çeşitli noktalarında çalıntı motosiklet, narkotik, asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

89 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Gece saatlerinde yapılan denetim ve kontrollerde 212 şahıs, 130 araç sorgulandı. 9 araç sürücüsüne toplam 89 bin 261 lira para cezası uygulandı.

Karakol, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada motosiklet ve araçlarda evrak kontrolleri yapıldı. Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında ise yasal işlem uygulandı.