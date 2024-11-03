Hatay'da 95 hektar alanı kül eden yangın, 20 saat sonra kontrol altına alındı

DHA

Hatay'ın Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanda bilinmeyen bir nedenle dün saat 11.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çevredekiler tarafından yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BÖLGEDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevlere 2 helikopterle havadan, 152 araç ve 479 personelle karadan müdahale edilirken, güvenlik amacıyla yangın bölgesindeki evler tahliye edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, alevler, Harlısu mevkisinde 4 eve sıçradı.

20 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’ten de bölgeye takviye ekipler sevk edilirken dün havanın kararmasıyla helikopterle müdahale durdu.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 20 saat sonra, saat 07.00 sıralarında kontrol altına aldı.

Yangında 95 hektar alan zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.