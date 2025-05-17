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Hatay’da asayiş operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da asayiş operasyonu: 10 tutuklama Hatay’ın Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 12 kişi yakalandı.