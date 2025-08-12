Abone ol: Google News

Hatay'da avuçlarına doldurdukları toprakla yangına müdahale ettiler

Yayladağ ilçesinde, yangın söndürme çalışmalarına katılan vatandaşların, kendi imkanlarıyla avuçlarına doldurdukları toprak ile yangına müdahale etmeleri takdir topladı.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 09:43

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde, dün saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda çıktı.

Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Destek İllerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personeli ile vatandaşlarla müdahale etti.

MÜDAHALELERİ TAKDİR TOPLADI 

Çevre mahalleden gelen vatandaşlarla söndürme çalışmalarına katılan Hisarcık Mahallesi Muhtarı Murat Uylaş ve beraberindekiler, suyun bitmesi üzerine yanan yere avuçlarıyla toprak atarak söndürmeye çalıştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Yangını söndürmek için gösterilen mücadele takdir topladı.

Orman yangını, çok sayıda ekibin ve vatandaşın müdahalesiyle kontrol altına alındı

