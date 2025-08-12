Hatay'da avuçlarına doldurdukları toprakla yangına müdahale ettiler

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde, dün saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda çıktı.

Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Destek İllerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personeli ile vatandaşlarla müdahale etti.

MÜDAHALELERİ TAKDİR TOPLADI

Çevre mahalleden gelen vatandaşlarla söndürme çalışmalarına katılan Hisarcık Mahallesi Muhtarı Murat Uylaş ve beraberindekiler, suyun bitmesi üzerine yanan yere avuçlarıyla toprak atarak söndürmeye çalıştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangını söndürmek için gösterilen mücadele takdir topladı.

Orman yangını, çok sayıda ekibin ve vatandaşın müdahalesiyle kontrol altına alındı