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Hatay'da balığı yakalamak için denize giren şahıs hayatını kaybetti

Hatay'da balığı yakalamak için denize giren şahıs hayatını kaybetti Arsuz İlçesinde sahilde balık tutan şahıs, oltasına takılan balığı yakalamak için denize girdiğinde misinaya dolanarak suya kapıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında şahsın cansız bedeni 30 metre açıkta bulundu.