Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs tutuklandı

İHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü halkın asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İskenderun ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Esentepe Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla mala zarar verme olayının şüphelileri K.T., E.E. ve Ç.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4 kişi tutuklandı
Ayrıca, 1 kişiyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan 2 dosyadan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.T. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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