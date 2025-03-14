Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tekkoz mevkisinde orman yangını çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Orman yangınına 7 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı,1 greyder, 1 kepçe, itfaiye arazözü ve 4 su tankeri ile müdahale eden ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.