Hatay'da deprem enkazında bisküvi ile çocuklarını bekleyen Şerif Amca, yeniden gündem oldu

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılında, yaşanan acılar tazeliğini koruyor.

6 ŞUBAT'IN EN ACI RÖPORTAJI

Enkaz kaldırma çalışmaları süresince yaşanan olaylar da hafızalarda yer etti.

Hatay'da da enkazda kurtarma çalışmaları ve seferberlik sürdüğü sırada, bir röportaj yürekleri yakmıştı.

ÇOCUKLARINI ELİNDE BİSKÜVİ İLE BEKLEDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Altınözü ilçesinde 48 yaşındaki eşi Halime ile 14, 16 ve 3 yaşındaki çocukları Cansu, Savaş ve Oktay Ölmez'i kaybeden Şerif Ölmez; Türkiye'yi yasa boğdu.

Şerif Amca, 6 Şubat'ta gece bekçisi olarak çalıştığı iş yerinden çıkıp, geldiği evinde ailesinin enkaz altında olduğunu öğrendi.

CEBİNDEN ÇIKARDIĞI BİSKÜVİYİ GÖSTERDİ: ÇOCUKLARIMA SAKLIYORDUM

Enkazda çalışmalar devam ederken ailesinin çıkarılmasını bekleyen Şerif Amca, bu sırada cebindeki bisküviyi göstererek çocuklarına aldığını söyledi.

Gözyaşları içinde konuşan Şerif Amca'nın o anları kalpleri acıttı.

KALBİ YAŞADIĞI ACIYA DAYANAMADI

Şerif Amca'nın da ne yazık ki kalbi bu acıya dayanamadı.

Şerif Ölmez, aynı yılın aralık ayında nefes darlığı şikayeti ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Solunum cihazına bağlanan Ölmez, buradan Reyhanlı ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

BİRKAÇ AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakıma alınan ve burada kalbi duran Ölmez, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ölmez'in cenazesi, Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi Mezarlığı'na, eşi ile çocuklarının ortasına defnedildi.

Asrın felaketinde yaşanan acılar, açılan yaralar sarılmaya çalışılırken Şerif Amca, tekrar akıllara geldi.