Hatay'da depremin ikiye böldüğü tarladaki 4 metrelik yarık ürkütüyor

İHA

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde, Hatay'ın Defne ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Süleyman Öztürk'e ait 18 dönümlük tarla ikiye ayrıldı.

İkiye ayrılan tarlada ortaya çıkan 4 metre derinliğe ve 3 metre genişliğe sahip yarık, depremin ardından uzun bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edildi.

Tarlasındaki devasa yarığı komşularının söylemleri sonrası fark eden Öztürk, gördüğü manzara karşısında ürktü.

DERİNLİĞİ 4 METRE

18 dönümlük tarlasının depremin etkisiyle yarıldığını ve ilk gördüğünde korku yaşadığını dile getiren Süleyman Öztürk, “18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu. Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı.

Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum. Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba? Bunu düşününce bayağı üzüldüm. Deprem sonrası yolda yarılmıştı ama aşağı inebilmek için kepçe ile yolu doldurdum.

18 dönümlük tarlamın ucu ikiye bölündü. Bunun çözümünü ise çevreme danışıp, neler yapabilirim diye öğreneceğim. Kimi arkadaşlar 'Buranın sağını ve solunu kapatıp havuz yap. Burada su biriktirip tarlanı sularsın' diyorlar. Ben de daha kesin bir karar vermedim. Burayı ilk gördüğümde çok tedirgin oldum. Yarılan yerde sanki duvarlar örülmüş. Sağında ve solunda duvarlar var. Nar ağacı düşüp havada kalmış. Bunu görünce insanın tüyleri ürperiyor.” ifadelerini kullandı.