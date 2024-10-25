Hatay'da depremzedeler yeni konutlarına yerleşmeye başladı

AA

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerde Hatay başta olmak üzere birçok ilde büyük yıkımlar ve acılar yaşandı.

Yaşanan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde deprem bölgesinde yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

DEPREMZELDELER YENİ KONUTLARINA YERLEŞMEYE BAŞLADI

Hatay'da vatandaşların yeni evlerinde güvenle oturabilmesi için yapılan binalar yükselmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen Önal Ailesi, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremzede Cuma Önal (55), gazetecilere, depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla zor günler geçirdiklerini söyledi.

"BÖYLE BİR EVİ BEKLEMİYORDUK, ÇOK GÜZEL"

Konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Önal, "Depremlerde ailemle ben iyi durumdaydık ama akrabalarımızdan kayıplarımız oldu. Aksaray Mahallesi'ndeki evimiz depremlerde hasar alarak yıkıldı. Böyle bir evi beklemiyorduk, çok şükür bizlere nasip oldu, evimiz çok güzel." dedi.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a deprem bölgesine desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Aysel Önal (56), depremlerde unutamayacakları acıları yaşadıklarını söyledi.

Evine kavuşmanın heyecanını yaşadığını anlatan Önal, "Evimizden çok memnunuz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Aksaray Mahallesi'ndeki yıkılan evimin aynısı sanki planı bile aynı. Tabii üzüldük biraz ama yavaş yavaş normale dönmeye çalışıyoruz." dedi.

Senanur Önal (16) da evlerinin çok güzel olduğunu kaydetti.