Hatay’da ev yangını

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
- Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Hatay’da gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki 3 katlı binanın 2'inci katındaki dairede yangın çıktı.
YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Dumanı fark edip, dışarı çıkan evdekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.