İrem Derici nişan attı! Melih Kunukçu'yu her yerden sildi

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan çift, 3 Şubat'ta aileleri ve yakın dostlarının katıldığı yaklaşık 50 kişilik bir törenle nişanlan İrem Derici ve Melih Kunukçu'dan kötü haber geldi.

HER ŞEYİ SİLDİ

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, bir kez daha yollarını ayırdı. İrem Derici, sosyal medya hesabından Kunukçu ile olan tüm fotoğrafları silip, Kunukçu'yu takipten çıkararak ilişkinin sona erdiğini duyurdu.

Son yaşanan gelişmeler sonrası gözler çiftten gelecek açıklamaya çevrilirken İrem Derici, herkesi şaşırtan bir yazı paylaştı.

"PIRLANTANIN ANASI AĞLADI"

Derici paylaşımında, "Yani elinize muazzam bi' pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli. Nasıl bi' yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak. Ağzının içine bakarken o zavallı sizin... Şok değil tabii ki, yeni bi' tecrübe de değil ama üfffff ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini çaktırmasa da çok sever. İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin." ifadelerini kullandı.

Derici, DJ sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atmış ve mutluluğunu sosyal medyadan paylaşmıştı.