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    Hatay'da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu

    Köşeye sıkıştırılmaya çalışılan farenin 4 kediye meydan okuduğu o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • İHA
    • 16.09.2020 - 12:30
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    Hatay'da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu

    Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde, 4 sokak kedisi küçük bir fareyi kenara sıkıştırmaya çalıştı.

    HEPSİNİ ALT ETTİ

    Fareye saldırmaya çalışan kedilerin gücü tek tek kafa tutan fareye yetmezken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

    Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun, sosyal medyada ilgiyle izlendi.

    Hatay'da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu

    Hatay da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu #1

    Hatay da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu #2

    Hatay da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu #3

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