Hatay'da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu
Köşeye sıkıştırılmaya çalışılan farenin 4 kediye meydan okuduğu o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- İHA
- 16.09.2020 - 12:30
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akasya Mahallesi'nde, 4 sokak kedisi küçük bir fareyi kenara sıkıştırmaya çalıştı.
HEPSİNİ ALT ETTİ
Fareye saldırmaya çalışan kedilerin gücü tek tek kafa tutan fareye yetmezken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Farenin kaçarak kurtulmasıyla son bulan oyun, sosyal medyada ilgiyle izlendi.
Hatay'da fareyi kenara sıkıştırmaya çalışan kediler pişman oldu