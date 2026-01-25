Hatay'da feci kaza: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralı

- Hatay'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarptı.
- Kazada 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ö.Ü. idaresindeki 31 BAE 894 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.
1 YAŞINDAKİ BEBEK AĞIR YARALANDI
Ters dönerek durabilen otomobildeki sürücü, eşi ve 1 yaşındaki bebekleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan bebek E.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ANNE VE BABA YARALI
Baba ve annenin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.