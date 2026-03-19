Hatay'da fırtına: Direkler devrildi, araçlar zarar gördü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, kent genelinde maddi hasara yol açtı.

Özellikle sahil kesiminde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu.

Uçan çatı parçaları park halindeki araçlara ve elektrik hatlarına zarar verirken, devrilen aydınlatma direkleri ve kopan kablolar nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Olaylarda iki aracın hasar gördüğü öğrenildi.

HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Fırtına sonrası ortaya çıkan hasar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sahil bölgesinde devrilen direkler, savrulan çatı parçaları ve rüzgarın yol açtığı tahribat dikkat çekti.

"YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDIK"

Şiddetli rüzgarın etkisini anlatan Hasan Saygılı, rüzgarın yürümeyi dahi zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

Yolda yürümekte çok zorlandım, hatta bazı yerlerde tutunmak zorunda kaldık. İnsanlar rüzgar yüzünden motosiklete bile binemiyordu. Çöp konteynerlerini bile sürüklüyordu. O kadar şiddetliydi ki neredeyse cebimize taş koyup yürümek gerekecekti.

ESNAFIN ÇADIRLARI ZARAR GÖRDÜ

Sahil kesiminde esnaflık yapan Oğuzhan Gürbüz ise fırtınanın çadır ve stantlara ciddi zarar verdiğini ifade etti. Gürbüz, “Akşamdan rüzgarın şiddetli olacağı belliydi. Sabah geldiğimizde direğin devrildiğini, çadırların yırtıldığını gördük. Standı olan birçok kişinin emeği boşa gitti” dedi.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.