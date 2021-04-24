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    Hatay’da freni boşalan vinç, araçları biçti: 4 ölü 4 yaralı

    Hatay'da freni boşalan vincin devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.04.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 22:58
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    Hatay’da freni boşalan vinç, araçları biçti: 4 ölü 4 yaralı

    Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde rampa aşağıya doğru inen vincin iddiaya göre freni boşaldı.

    11 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

    Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu.

    Hatay’da freni boşalan vinç, araçları biçti: 4 ölü 4 yaralı #1

    4 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

    11 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

    Hatay’da freni boşalan vinç, araçları biçti: 4 ölü 4 yaralı-Video

    Hatay’da freni boşalan vinç, araçları biçti: 4 ölü 4 yaralı #2

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