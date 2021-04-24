Hatay'da freni boşalan vincin devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde rampa aşağıya doğru inen vincin iddiaya göre freni boşaldı.

11 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AT 1509 plakalı kablo yüklü vinç, karşı yönden gelen ve park halindeki 11 araca çarptıktan sonra durdu.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

11 araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Hatay’da freni boşalan vinç, araçları biçti: 4 ölü 4 yaralı-Video