Denizli'de çıkan yangında hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki daireden çıkan dumanı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren itfaiye ekipleri, dairede yalnız yaşayan Hüseyin Çulhaoğlu'nun (74) cansız bedeni ile karşılaştı.
Elektrikli ısıtıcı eşyaları tutuşturdu: Yangın çıktı
Yapılan incelemelerin sonucunda odada açık bırakılan elektrikli ısıtıcının eşyaları tutuşturması sonucu yangının çıktığı değerlendiriliyor.
Yoğun dumanın bulunduğu odada Çulhaoğlu'nun, dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği düşünülüyor.
Cansız bedeni bulundu
Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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