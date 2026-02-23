Abone ol: Google News

Hatay’da hapis cezaları nedeniyle aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçesinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 27 yıl 23 ay 27 gün ve 2 yıl 1 ay hapis cezaları nedeniyle yakalanan 2 kişi adli mahkemece tutuklandı.

Hatay’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kasten öldürme suçundan 27 yıl 23 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

