Hatay’da hapis cezaları nedeniyle aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçesinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 27 yıl 23 ay 27 gün ve 2 yıl 1 ay hapis cezaları nedeniyle yakalanan 2 kişi adli mahkemece tutuklandı.
Hatay’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kasten öldürme suçundan 27 yıl 23 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
2 ŞAHIS TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)