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    Hatay'da hayvanseverler, 5 köpeğin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı

    Hatay Kırıkhan'da zehirlenerek öldürülen 5 yavru köpek ile ilgili bir araya gelen hayvanseverler, bölgeye karanfil bırakarak, tepkilerini dile getirdi.
    • 27.07.2022 - 21:08
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 00:23
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    Hatay'da hayvanseverler, 5 köpeğin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı

    ​Pati Koruyucuları İl Temsilcisi İbrahim Göçer'in Alaybeyli Mahalle Mezarlığı yakınlarında beslediği 5 yavru köpeğin 2 gün önce öldürülmesine ilişkin bir araya gelen çok sayıda hayvansever, bölgeye karanfil bıraktı.

    "Hepimiz kızgın ve şaşkınız"

    Jandarmanın soruşturma başlattığı olayla ilgili grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar, "Hepimiz kızgın olduğumuz kadar şaşkınız. Bunlara bir son verilmesini, faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. İnsanların birbirlerine, doğaya ve hayvanlara karşı bu kadar şiddet dolu eylemlerine anlam vermekte güçlük çekiyoruz. Artan sokak hayvanı nüfusundan bizler de çok mutlu değiliz. Bunun da yasal, bilimsel ve vicdani yolu düzenli kısırlaştırma yapmaktır. Tüm belediye başkanlarımızın sokak hayvanları için kısırlaştırma yapmasını istiyoruz" dedi.

    "Ne yazık ki 5 yavrum katledildi"

    DHA'da yer alan habere göre İbrahim Göçer de, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "O hayvanların doğumunu ben yaptırdım. Her gün buraya gelip besleme yapardım ve onlarla vakit geçirirdim. Keşke Kırıkhan'da bir barınak olsaydı. Ne yazık ki 5 yavrum katledildi." diye konuştu.

    Hatay'da hayvanseverler, 5 köpeğin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı VİDEO

    Hatay da hayvanseverler, 5 köpeğin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı #1

    Hatay da hayvanseverler, 5 köpeğin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı #2

    Hatay da hayvanseverler, 5 köpeğin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı #3

    Hatay da hayvanseverler, 5 köpeğin öldürüldüğü yere karanfil bıraktı #4


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