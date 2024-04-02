Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut Belen ilçesinde, heyelan riski nedeniyle farklı bölgeye taşınacak Kömürüçukuru Mahallesi'nde 228 konutun yapımına başlandı.

AA & Ensonhaber

Hatay'ın Belen ilçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 228 konutun inşaatı çalışmalarının gerçekleştirildiği Kömürüçukuru Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yılmaz, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz yaptığı açıklamada, mahallenin 2019'da yaşanan heyelan sonrasında yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir bölgeye taşınma kararı alındığını belirtti.

"400 yıllık mahallemiz, yeni yerine taşınacak"

Mahalledeki bazı ikametlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hasar gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

AFAD'ın çalışmasıyla 228 konut olarak planlanan proje depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. Büyük bir proje olarak tasarlanan konutlarda inşaat çalışmalarına başlandı. 400 yıllık mahallemiz, yeni yerine taşınacak, yeni bir mahalle oluşturulacak.

Yılmaz, konutların sosyal donatılarıyla örnek olacağını vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.