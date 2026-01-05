Hatay'da iki katlı evin terasında yangın Payas ilçesinde iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, evin içine sıçramadan kontrol altına alındı.

Göster Hızlı Özet Hatay Payas'ta iki katlı bir evin terasında yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, alevleri evin içine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın terastaki eşyalarda hasara yol açtı, olayla ilgili inceleme başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Hatay'da Payas ilçesi İstiklal Mahallesi’nde iki katlı bir evin terası bölümünde yangın çıktı. TERASTA PATLAMA SONRASI YANGIN PANİĞİ Çeşitli eşyaların bulunduğu evin teras bölümünde yaşanan küçük çaplı bir patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa sürede terasın tamamını sardı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri binanın içerisine sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle evin terasındaki eşyalarda hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İç Haber Haberleri Hatay'da yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

Muğla'da kurdun saldırdığı 3 koyun telef oldu

Antalya'da klima deposu alevlere teslim oldu