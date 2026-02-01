Hatay'da istinat duvarı araçların üstüne devrildi

- Hatay'da yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöktü.
- Çöken duvar park halindeki 7 araca zarar verdi.
- Bölgede güvenlik önlemleri alınıp enkaz kaldırma çalışmaları başladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'ın Payas ilçesi Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.
Bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Duvarın altında kalan 7 araçta hasar meydana geldi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
İstinat duvarının çökme anları çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.