Hatay'da istinat duvarı araçların üstüne devrildi

Hatay'da istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 7 araçta hasar oluştu.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 04:30
  • Hatay'da yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöktü.
  • Çöken duvar park halindeki 7 araca zarar verdi.
  • Bölgede güvenlik önlemleri alınıp enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Hatay'ın Payas ilçesi Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.

Bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Duvarın altında kalan 7 araçta hasar meydana geldi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

İstinat duvarının çökme anları çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

