Abone ol: Google News

Hatay’da konteyner yangını

Antakya ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 06:21
Hatay’da konteyner yangını
  • Hatay Antakya'da bir konteynerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
  • Yangında bir kişi itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
  • Konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangının nedeni araştırılıyor.

Hatay’da gece saat 20.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi’ndeki konteynerde yangın çıktı.

KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Konteynerden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerdeki bir kişi, itfaiye erlerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

Ekiplerin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İç Haber Haberleri