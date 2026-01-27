Hatay’da konteyner yangını

- Hatay Antakya'da bir konteynerde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
- Yangında bir kişi itfaiye yardımıyla kurtarıldı.
- Konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangının nedeni araştırılıyor.
Hatay’da gece saat 20.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi’ndeki konteynerde yangın çıktı.
KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Konteynerden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerdeki bir kişi, itfaiye erlerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.
Ekiplerin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.